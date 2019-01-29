صرح، اليوم الثلاثاء، عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل خلال انطلاق زيارته التفقدية لواقع قطاعه بولاية سعيدة ، أن اليوم تم، استلام أول شطر لخط السكة الحديدية، انطلاقا من محطة سعيدة إلى محطة دائرة كرمس بالحدود الإقليمية لولاية تيارت على مسافة 46 كيلومتر من مجموع خط السكة الحديدية للهضاب العليا الرابط بين شرق وغرب البلاد تحديدا من ولاية تلمسان الحدودية غربا إلى ولاية تبسة الحدودية شرقا على طول 1161 كيلومتر .

وأوكلت مهام إنجاز هذا الشطر لشركة " استالدي الإيطالية" على مسافة 46 كيلومتر بإقليم سعيدة اتجاه ولاية تيارت في انتظار دخوله حيز الخدمة جوان 2019، لربط خط محطة مولاي سليسن بسيدي بلعباس مع محطتي بلديتي سعيدة ويوب على مسافة 120 كيلومتر المخصص لنقل المسافرين وعن قريب البضائع حسب تصريحات الوزير بعد دخوله حيز الخدمة شهر ماي 2017 ويبقى شطر ولاية تيارت على مسافة 108 كيلومتر مازال قيد الإنجاز .

في حين إطلع هذا الأخير على دراسة مشروع إنجاز طريق مزدوج بالطريق الوطني رقم 06 يربط بين ولاية سعيدة و طريق سيار شرق غرب مرورا بولاية معسكر على مسافة 40 كيلومتر تحديدا بواد التاغية بالحدود الإقليمية للولاتين.

و بنفس الطريق باتجاه ولايات الجنوب الغربي المسجل به مجازر مرورية السنة الماضية و التي سبقتها حيث قال وزير القطاع في رده عن سؤال الخبر أن أسباب حوادث المرور تعود للعامل البشري حسب تقارير مصالح الدرك الوطني و إمكانية إنجازه حاليا غير ممكنة و سينجز عبر أشطر أولها 20 كيلومتر تربط بين بلدية عين الحجر و قرية سفيد والمصنفة بالنقطة السوداء أعطى إشارة انطلاقا.