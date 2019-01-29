أكد المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم.

وأوضح بوشارب خلال لقاء الحزب بغرفتي البرلمان أن "هيئة تسيير الحزب قررت تأجيل عقد المؤتمر الاستثنائي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى يكون الحزب صفا واحد" وراء مرشحه في هذا الاستحقاق الرئاسي.

وفي نفس الإطار كشف بوشارب أن الحزب سينصب لجنة تتكون من وزراء الحزب الحاليين والسابقين ونوابه بالبرلمان وإطاراته "تتولى مهام التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة".

وتحسبا للانتخابات الرئاسية أيضا سينصب الحزب عدة لجان على غرار لجنة الإعلام والاتصال ولجنة جمع استمارات اكتتاب التوقيعات لفائدة مرشح الحزب، وهذا بهدف جعل أبواب الحزب جبهة "مفتوحة للجميع"، يؤكد المسؤول الأول عن هذه التشكيلة السياسية.