ستشرع شركة طاسيلي للطيران، فرع المجمع العمومي للمحروقات سوناطراك في توسيع شبكة نقلها الداخلي المنتظم من خلال تدشين خطها الجديد الرابط بين الجزائر-بشار-الجزائر ابتداء من الـ 6 فبراير 2019، حسبما أكده اليوم الثلاثاء بيان لذات الشركة الجوية.

وأوضح ذات البيان أن هذه الرحلة الجوية بين الجزائر-بشار-الجزائر ستتم كل يوم أربعاء و تأتي لتعزيز الرحلات الموجودة من قبل التي تتم كل يوم أحد وجمعة.

وأضاف المصدر أن المسافرين الراغبين في اختيار رحلات طاسيلي للطيران بإمكانهم حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني ww.tassiliairlines.dz والقيام بمشترياتهم عبر بطاقات الدفع الإلكترونية أو من خلال التقرب من نقاط البيع التابعة للشركة.

للتذكير فإن طاسيلي إيرلاينز هي شركة طيران وطنية مختصة في نقل مستخدمي قطاع المحروقات وكذا في نقل عموم الجمهور الوطني والدولي منذ مارس 2013.

وتتوفر المؤسسة على أسطول هام يتكون من مختلف أنواع الطائرات و قد تم إنشاؤها في سنة 1998 في إطار شراكة بين مجمع سوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية قبل أن تصبح فرعا بنسبة 100 % لهذا المجمع النفطي العمومي منذ سنة 2005.