ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، فاز المنتخب القطري على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جرت على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات العربية المتحدة.

افتتح التسجيل اللاعب بوعلام خوخي في الدقيقة 22، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب المعز علي عبدالله في الدقيقة 37 ليصعّب الأمور على صاحب الأرض، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

وبعد بدء الشوط الثاني، استمرت المباراة بدون أهداف لمدة نصف ساعة، ليعود ويسجّل اللاعب حسن خالد الهيدوس الهدف الثالث لصالح المنتخب القطري. وتلقّى اللاعب الإماراتي إسماعيل أحمد بطاقة حمراء في الدقيقة 91، مما سهّل على اللاعب حامد إسماعيل أن يسجّل الهدف الرابع لقطر.

وبذلك تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية من البطولة، ويلتقي الساموراي الياباني.