أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن 153 راغبا في الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم، منهم 14 رئيس حزب، سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأوضح ذات المصدر أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح للموعد الانتخابي المقبل "بلغ 153 شخصا، من بينهم 14 رئيس حزب سياسي والباقي 139 أحرار"، مضيفا أن المعنيين "استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها" وأن العملية تجري "في ظروف جيدة وتتواصل بالتوازي مع تلقي طلبات الترشح".

ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد, بالإضافة إلى رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس ورئيس حزب "عهد 54" علي فوزي رباعين وكذا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

كما تتضمن قائمة الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي المقبل، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري و رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب "جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة" وفتحي غراس عن "الحركة الديمقراطية الاشتراكية" وعمار بوعشة عن "حركة الانفتاح" ومحمد هادف عن "الحركة الوطنية للأمل" وكذا سليم خالفة عن "حزب الشباب الديمقراطي" وبن قرينة عبد القادر عن "حركة البناء الوطني" وبلهادي عيسى عن "جبهة الحكم الراشد".

يذكر أن المجلس الدستوري كان قد أكد الأربعاء الفارط في بيان له أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 03 مارس المقبل في منتصف الليل.