هدد نائب رئيس بلدية في المدية بالاستقالة هذه الأيام، ليس جراء مأرب خاص كما جرت العادة، بل تذمرا مما اعتبره تمييزا ماكرا بين تلاميذ البلدية في الإطعام المدرسي، ففي الوقت الذي يتمتع تلاميذ ابتدائية لا يفصلها سوى طريق عن مقر البلدية إياها، بوجبات ساخنة ومسمنة باللحم، وهذا لأنهم قريبون من عيون أي عملية تفتيش، يحصل زملاؤهم في القرى على وجبات بائسة وباردة برد هذا الشتاء. الغريب أن النائب الملوح بالاستقالة من مجلس تلك البلدية، وجد نفسه وسط حشد من المناشدات لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة.