تحول أمير إرهابي تائب بإحدى ولايات الوسط إلى مقاول ومستثمر مهم جدا في قطاع البناء، بعد أن كان يخلق الرعب وسط المواطنين، وهو اليوم ما يزال يخيف المواطنين ويملك شاحنات وعددا من العمال تحت “إمارته” الجديدة”، ويحسب له ألف حساب لدى مختلف الإدارات، كما لا يعير أدنى حرج في أن يعرف بماضيه كل من يتعامل معه، في وقت هناك العشرات من الإرهابيين التائبين يعيشون حياة بسيطة. والسؤال الذي يبقى مطروحا وسط من يعرف ماضيه، هو من أين له كل هذا المال؟