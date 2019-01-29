رفعت لجان إدارية وأمنية مختصة، تقارير سوداء إلى الوزارة الأولى وإلى وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، تفضح الاختلالات العميقة في تسيير محطات نقل المسافرين عبر التراب الوطني.



ويعاني الملايين من الجزائريين ظروفا غير لائقة وخدمات غير مستوفية للشروط التقنية والقانونية المنظمة لهذا الهياكل، فلا تزال طريقة تسيير هذه الهياكل خاضعة لمنطق تجاري غير مستوفي لشروط الخدمة العمومية. وتضمنت التقارير دعوة للجهات الوصية لإعادة النظر في النصوص القانونية بخصوص صلاحيات تدخل إدارات القطاع في ضبط هذه الممارسات، علما أن 90 بالمائة منها مملوكة للجماعات المحلية. أكدت تقارير رسمية رفعت مؤخرا للسلطات الوصية، خروقا عديدة تتعلق بمحطات النقل البري، خصوصا في شقها المادي. وقال مصدر مسؤول لـ “الخبر” إن محطات النقل لم تعد قادرة على تأدية الخدمات المطلوبة منها، خصوصا ما تعلق بحركة الحافلات والأشخاص والخدمات الملحقة بها، وذلك راجع إلى أصل ملكيتها للجماعات المحلية، وهي صاحبة الحق في تسييرها أو منحها لمستثمرين خواص لا يحترمون دفاتر الشروط. ولفت التقرير الأخير حول هذه المنشآت، إلى أنها أنجزت في معظم الأقطاب الحضرية وفقا لمعايير قديمة تجاوزت 30 سنة، كانت موافقة لحجم الحظيرة القديمة ولم تعد طاقتها تسمح بتقديم خدمات جديدة بعدما تضاعف حجم الحظيرة 17 مرة مقارنة بما كانت عليه مطلع التسعينات، فيما ارتفع عدد المسافرين إلى حوالي 13 مليون مواطن يوميا.



وعاينت لجان التحقيق المختصة، تغييب متعمد في بعض المناطق لضوابط دفاتر الشروط الواردة في المرسوم التقني رقم 417 ديسمبر 2004، وهذا المرسوم يحدد بشكل واضح ومثالي شروط استغلال المحطات البرية، حيث كشف مصدرنا بأن وزارة النقل خلال السنوات الخمس الأخيرة تلقت مئات التقارير المرفوعة من طرف لجان الرقابة والتفتيش التابعة للمديريات الجهوية للنقل، تدين تجاوزات المتعاملين الخواص الذين يرجحون الجانب التجاري على حساب الخدمة العمومية.



ويكمن الخلل، حسب المصدر ذاته، في غياب النص القانوني الذي يتيح لمديريات النقل التحكم في تسيير هذه الهياكل، ولو رصدت التجاوزات، فالمفتشيات الرقابية ينحصر دورها فقط في فرض نظام المواقيت وانطلاق الرحلات، دون التدخل في التسيير الذي يبقى من صلاحية مالك المحطة أو الخواص أصحاب الامتياز، فيبقى واسعا باعتبارها صاحبة الملكية، وهي التي يقع على عاتقها التدخل لمراقبة سير النشاط والهيكل، وهي التي تحتفظ بحق إلغاء العقود. ومما يعاب على هذه الأخيرة؛ تخليها عن واجبها الرقابي، تاركة ملايين المسافرين عرضة لانتهاكات يومية.



وحسبما علمته “الخبر” من مصدر آخر، فقد بادرت وزارة النقل مطلع سنة 2017 إلى توجيه المديريات الولائية لتصنيف المحطات البرية، وهو إجراء جاء بعد 27 سنة من فتح القطاع للخواص، حيث سعت الوزارة مؤخرا إلى تدارك قضية تصنيف المحطات البرية بأصنافها الثلاث “أ” و”ب” و”ج”، وهي عملية تهدف إلى تصنيف تقني دقيق للهياكل من حيث مساحات التوقف. وحسب تدفق المركبات والمرافق المتوفرة، وهذه الشروط الثلاث - كما قال مصدرنا - غير معتمدة إلى غاية الآن، بسبب ملكية الهياكل للجماعات المحلية، تضاف إلى الهياكل التي أنجزها قطاع النقل في إطار المخططات الخماسية بداية من 2002، وهي محطات برية من صنف “أ” و”ب” ستتحكم في تسييرها مؤسسات عمومية متخصصة.

ورغم هذه الجهود الإدارية، لا تزال نتائج العملية حبيسة التعقيدات الإدارية على أعلى مستوى، فيما يدفع ملايين الأشخاص ثمن رداءة الخدمات.