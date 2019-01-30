تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال السنة الفارطة من "فك لغز 238 قضية جنائية"متعلقة بجرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء.

وأضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، أن هذه القضايا "سمحت بتوقيف وتقديم 448 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة من بينهم 237 فاعلا رئيسيا و211 شريك" فيما "بقيت ست قضايا قيد التحقيق خلال هذه السنة".

وأبرز ذات المصدر أنه "بالنسبة لجرائم القتل العمدي تم إحصاء 216 جريمة قتل"، حيث تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من "معالجة وفك خيوط 211 جريمة قتل" أسفرت عن "توقيف 416 شخصا متورطا قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة" فيما تبقى التحريات "متواصلة بخصوص خمس قضايا قتل عمدي مسجلة خلال السنة الجارية لتحديد هوية المتورطين فيها والعمل على إيقافهم".

أما بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة -يضيف نفس البيان - فقد " تم تسجيل 22 جريمة من هذا النوع اقترفت بأسلحة بيضاء"، حيث تم "معالجة 21 قضية أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف 32 متورطا وتقديمهم أمام العدالة".

وأوضح البيان ذاته، أن "الدراسات أثبتت أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة " حيث احتلت "الصدارة بـ 118 حالة" تليها في المرتبة الثانية قضايا "الخلافات العائلية بـ 45 حالة"ثم "قضايا السرقات بـ21 حالة و قضايا الآداب بـ 18 حالة" وكذا " جرائم أخرى بـ 12 حالة و قضايا الانتقام والجرائم المرتكبة تحت تأثير الكحول بـ 14 قضية وتأتي في الأخير الجرائم المرتكبة بسبب الديون 04 قضايا".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لكل أشكال الجريمة".