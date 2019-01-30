قررت خمسة عشر مؤسسة جامعية فرنسية عدم تطبيق زيادة حقوق التسجيل بالنسبة للطلبة غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي وذلك على بعد أيام قليلة من التسجيلات الجديدة.

وكان إجراء الزيادة في حقوق التسجيلات للطلبة الأجانب، قد أقرته الحكومة للدخول الجامعي 2019، و كان الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب قد أعلن في شهر نوفمبر الأخير عن زيادة تكاليف تمدرس الطلبة غير المقيمين في الفضاء الاقتصادي الأوروبي ابتداء من الدخول الأكاديمي 2019 و ذلك بـ 170 أورو لليسانس و 243 أورو للماستر لتصبح على التوالي 2770 أورو و 3770 أورو.

وأضاف أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال و مزيدا من تمويل المنح إلا أن هذا القرار قد أثار سخطا في أوساط الأسرة الجامعية التي اعتبرته "تمييزيا". في هذا الصدد صرح ميشال دانكن رئيس جامعة ستراسبورغ خلال مؤتمرها الذي نظم أمس الثلاثاء أنه لن يطبق الزيادة المتعلقة برسوم التسجيل الجديدة المفروضة على الطلبة الأجانب. كما تجمع أكثر من 60 باحثا و أستاذا و طلبة من جامعة ستراسبورغ من أجل التعبير عن رفضهم لزيادة حقوق التسجيل على الطلبة الأجانب.

ويأتي قرار رئيس جامعة ستراسبورغ ليؤيد قرارات جامعات فرنسية أخرى مثل نانتير و كليرمون أوفارن و إيكس مارسيليا و تولوز جون جوريس و ليون 2 و رين 2 وأنجي و لومانس و رين 1 و كاين و روون. في حين قامت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بمراسلة الوزير الأول لتعبر له عن "انشغالها العميق".

وفي الوقت الذي تطلب فيه وزارة التعليم العالي من موظفيها "الطاعة والوفاء يرى العديد من مسؤولي المؤسسات الجامعية إن هذه الزيادة "غير قابلة للتطبيق و ذات آثار سلبية".

للتذكير فإن الطلبة الجزائريين في فرنسا هم الفئة الأكبر التي تزاول دراستها في فرنسا حيث يقدر عددهم بـ30521 مقابل 26116 في سنة 2017 حسب المعطيات الأخيرة لكامبوس فرانس. واحتلت الجزائر المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول الأولى لسنة 2017 بعد المغرب و الصين بـ +10 % من المجموع المسجل من 2011 إلى 2016. و تنتقل في الترتيب الجديد إلى المرتبة الثانية بعد المغرب (39855) و متقدمة على الصين (30071) بمجموع 343400 طالب اجنبي اختاروا فرنسا لمزاولة دراساتهم خلال السنة الجامعية 2017 - 2018.