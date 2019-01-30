تأهل فريق مولودية وهران إلى ربع نهائي كأس الجزائر لكرة القدم، بعد فوزه على نجم مقرة بنتيجة (2-0 بعد الوقت الإضافي) عقب انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل (0-0) أمس الثلاثاء بملعب الشهيد زبانة بوهران، ضمن آخر مباراة عن الدور ثمن النهائي. وسجل هدفا اللقاء كل من منصوري (105 ضربة جزاء) وبرزوق (107).

وبهذا يضرب "الحمراوة" موعدا في الدور ربع نهائي، مع شباب قسنطينة، المتأهل لهذا الدور على حساب مستقبل الرويسات (2-1).

وقد تأهل إلى الدور ربع النهائي ستة أندية من الرابطة المحترفة الأولى و اثنين من الرابطة الثانية.

ومعلوم أن ربع النهائي سيلعب على مرحلتين, ذهابا (19 -20 فبراير) و إيابا (26-27 فبراير).

الثلاثاء 29 يناير:

مولودية وهران - نجم مقرة 2 - 0 (بعد الوقت الإضافي)

مباريات لعبت:

شباب بلوزداد - سريع المحمدية 3-0

اتحاد عنابة - أهلي برج بوعريريج 3-1

شبيبة بجاية - شباب بوقيراط 4-1

نادي بارادو - اتحاد الحراش 3-0

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر 3 -1

مستقبل الرويسات - شباب قسنطينة 1-2

نصر حسين داي - مولودية الجزائر 1-0

برنامج مباريات الدور ربع النهائي:

شبيبة بجاية - نادي بارادو

شباب بلوزداد - نصر حسين داي

اتحاد عنابة - وفاق سطيف

شباب قسنطينة - مولودية وهران

ستجرى مباريات الدور ربع النهائي ذهابا يومي 19 و 20 فبراير و إيابا يومي 26 و 27 فبراير.