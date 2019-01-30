توفي خمسة أشخاص واعتبر 130 آخرون مفقودين جراء غرق زورقين كانا يقلان مهاجرين قبالة جيبوتيي حسبما أفادت منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء.

وقالت المنظمة، في بيان "بعدما تلقى بلاغا من مجموعة من السكان توجه فريق من الدرك بعد ظهر أمس الثلاثاء إلى مكان مجاور للكارثة وعثر على ناجين إضافة إلى جثث ثلاث نساء ورجلين".

وأفاد أحد الناجين أن 130 شخصا كانوا معه على الزورق من دون أن يتمكن من تحديد عدد الركاب في الزورق الآخر.

وغرق الزورقان بعد نحو ثلاثين دقيقة من مغادرتهما بلدة غودوريا شمال شرق ساحل جيبوتي وسط أحوال جوية مضطربة. وأضافت المنظمة أنه "تم أيضا إبلاغ خفر السواحل وقد باشروا عمليات بحث وإنقاذ لا تزال مستمرة مع زورقي استطلاع".

وتقع جيبوتي قبالة اليمن الذي يشهد نزاعا وقرب الصومال غير المستقرة وإثيوبيا، وباتت في الأعوام الأخيرة نقطة عبور للمهاجرين الساعين إلى العمل في شبه الجزيرة العربية.