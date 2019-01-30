حجزت كتيبة الدرك الوطني لشرشال (تيبازة) ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بأحد شواطئ شرشال 30 كلغ من مادة القنب الهندي حاول شخصان تهريبها بغرض المتاجرة، حسبما علم لدى ذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن كمية القنب الهندي لفظتها أمواج البحر بأحد الشواطئ الغربية لمدينة شرشال بمنطقة تسمى "الكاليتوس" حيث قام شخصان مسبوقان قضائيا في قضايا مماثلة بإخفائها بإحكام داخل أحد الأحواش المجاورة للشاطئ.

واكتشف ضباط الدرك الوطني بشرشال القضية بفضل عمل استعلاماتي أفضى إلى توقيف المشبوهين و اكتشاف كمية تلك السموم المخبأة بعد الاستعانة بفرقة السينو- تقنية للكلاب المدربة.

وسيتم اليوم الأربعاء تقديم المتورطين الاثنين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة.