توفيت، صباح اليوم الأربعاء، بتبسة امرأة و رضيعتها اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضحت المصالح المحلية للحماية المدنية، أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول، تدخلوا من أجل تحويل جثة امرأة تبلغ من العمر 26 سنة ورضيعتها البالغة من العمر 4 أشهر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عالية صالح بعاصمة الولاية بعد أن توفيتا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بمنزلهما العائلي بعاصمة الولاية.

و قد تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد أسباب هذه الحادثة.