كشفت مديرة التطهير وحماية البيئة بوزارة الموارد المائية نورة فريوي، اليوم الأربعاء، للقناة الإذاعية الثالثة، أن مصالحها حددت 689 موقعاً للفيضانات عبر التراب الوطني، 233 منها ذات مخاطر عالية جداً، وأكدت أن إدارتها شرعت في تجسيد خطة برنامج من أجل التكفل بطريقة استعجاليه بالمناطق عالية المخاطر.

وأوضحت فريوي،أن الخطة الاستعجالية تتعلق بـ 30 موقعا نموذجيا قبل تعميمها على كل المواقع وقالت" نحن بصدد تطوير مخططات للوقاية من مخاطر الفيضانات التي تشمل مجموعة من التدابير المتعلقة بالتعمير والتي قد يحتمل أنها ستفرض تهديم عدد من البنايات المصنفة في خطر وإعادة تهيئة بعضها الأخر من أجل أن تتلاءم مع تلك المناطق" .

وبخصوص الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد ،أوضحت ضيفة الثالثة أن الأمر، لا يتعلق بالجزائر وحدها بل بكل بلدان البحر المتوسط ، وبخصوص فيضانات عنابة قالت فريوي إن النشرية الخاصة للحالة الجوية كانت قد توقعت 40 ملل في حين تم تسجيل 140 ملل من الأمطار وهو ما يعادل تساقط51 يوما " ،وبحسب فريوي لا يجب البحث عن المسؤول عن الخسائر في تلك الفيضانات بقدر ما هو مهم وضع ميكانيزمات من أجل تفادي هذه الظواهر الطبيعية المتكررة والتي لا يمكن أن نوقف تسببها في الخسائر .

وقالت فريوي ،و بالرغم من اتخاذ إجراءات وقائية سابقة بانجاز 200 مشروع يكفل تأمين قرابة 100 مدينة ، إلا أن هناك تدابير أخرى تفرض نفسها في الوقت الراهن موجودة بالفعل وتساهم في تخفيض حجم الخسائر لكن يجب تحسين التوقعات من خلال تعزيز التنسيق ، والسهر على صيانة الهياكل وكذا وضع حد للتوسع العمراني الفوضوي.