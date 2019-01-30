أوقفت قوات الشرطة لأمن دائرة الشريعة بتبسة، أمس الثلاثاء، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق العدلية والصادرة في حقهم أحكاما نهائية بالحبس وأوامر بالقبض، والمتورطين في عدة قضايا منها حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا النصب والاحتيال اختلاس أموال مؤسسة، و قدموا أمام وكيل الجمهورية أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي سياق متصل، أوقفت ذات المصالح، ثلاثة أشخاص تورطوا في الاعتداء على عامل محطة وقود نفطال والذي تقدم بشكوى تتعلق بالاعتداء عليه أثناء تأدية مهامه بالعنف والسب ضد الأشخاص الثلاثة والذين اعتدوا عليه أثناء مباشرة مهامه بمحطة توزيع الوقود نفطال طريق تبسة إثر تزويدهم لسيارة من نوع مازدا بالوقود ورفضوا تسديد ثمن الوقود وعند مطالبتهم به اعتدوا عليه بالضرب بسلاح أبيض (قضيب حديدي) مدعما شكواه بشهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة أربعة أيام ويتواصل التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة و تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.

من جهة أخرى، كشفت خلية الإعلام بأمن ذات الولاية، أن الضبطية القضائية لأمن دائرة الشريعة قد فتحت إجراءات تحقيق قضائي في وقائع اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 سنة بعد أن تقدمت بشكوى تتضمن تعرضها للاغتصاب المتبوع بالضرب والجرح العمدي والسرقة التي استهدفت حقيبتها اليدوية من طرف ثلاثة أشخاص تجهل هويتهم، ليتم فتح تحقيق في القضية لتوقيف المشتبه فيهم بناءا على المواصفات التي تقدمت بها الضحية.