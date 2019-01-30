تقدمت إسبانيا، اليوم الأربعاء، باعتذار للعراق على خطأ وقع أثناء زيارة الملك فيليبي السادس لبغداد.

وقالت السفارة الإسبانية لدى بغداد، على صفحتها على "تويتر": "نتقدم باعتذارنا الشديد للخطأ الذي حصل من قبل طيارينا هذا الصباح بتعليقها علما سابقا لجمهورية العراق أثناء الزيارة".

وذكرت السفارة أنه سوف يتم تصحيح هذا الخطأ عصر اليوم عند المغادرة، مشيرة إلى أن الزيارة التاريخية تجري بشكل ممتاز.

​وتداولت وسائل إعلامية مقطع فيديو أظهر الطائرة الخاصة للملك الإسباني، وهي ترفع العلم العراقي ذو النجوم الثلاث والذي يعود لنحو ثلاثة عقود قبل تغييره.

وزار ملك إسبانيا فيليبي السادس، اليوم الأربعاء، العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود.