سّلم إرهابي نفسه، اليوم الأربعاء، للسلطات العسكرية بتمنراست، ويتعلق الأمر بالمسمى "بربوشي رمضان"، المكنى "الزوبير"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011، حسبما أورده اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن الإرهابي كان بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.

في نفس السياق، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

بندقيتين رشاشتين من نوعFMPK، 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف مع 4 مخازن ذخيرة، بندقية بمنظار مع مخزن ذخيرة، 52 قذيفة هاون عيار 82 ملم، قنبلة مضيئة، 28 صمامة مختلفة العيارات، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ 1676 طلقة من مختلف العيارات.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيفرنيت، بلدية خميس الخشنة، ولاية بومرداس، مخبأين للجماعات الإرهابية.