قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، الذي يرأس الجانب الجزائري في اجتماع اللجنة الروسية - الجزائرية الحكومية المشتركة الاقتصادية، أن الاقتصــاد الجــزائري يحتـــاج للتنويــع، مشيرا إلى أن ذلك من أولويات الحكومة.

ونقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية، قال راوية للصحفيين عقب توقيع محضر الاجتماع: "اقتصاد الجزائر يحتاج الآن للتنويع، وهذا من أولويات الحكومة".

وتابع الوزير "القواعد الحالية بالنسبة للاستثمار مفتوحة بالنسبة للكل، ونحن نحث الكثير من الاقتصاديين الروس (للتعاون)، نحن نحب أن يكون هناك تكامل واستثمار أمثل".

وتستضيف موسكو خلال الفترة 28 - 30 جانفي الجاري، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي - التجاري والتقني- العلمي.

وأكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الذي يرأس الجانب الروسي في اجتماعات اللجنة الروسية - الجزائرية الحكومية المشتركة الاقتصادية، أن الجزائر تعتبر من أهم شركاء روسيا في منطقة شمال أفريقيا، مضيفا أن نمو التبادل التجاري بين البلدين ارتفع منذ عام 2015 بأكثر من الضعفين.

وتأتي الجزائر في المركز التاسع بين دول منظمة أوبك من حيث حجم الإنتاج، كما أنها من بين أكبر 10 دول تصديرا للغاز الطبيعي في العالم.