بلغ عدد السكان في مصر بحسب آخر إحصاء 98.217 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 200 ألف خلال 48 يوما فقط .

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول تقديرات عدد السكان في مصر، تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ 9.810 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بنحو 8.930 مليون نسمة.

مقارنة بالأعوام الماضية، ارتفع عدد سكان مصر بنحو 25.2 مليون نسمة خلال 12 عاما، حيث سجل 72.8 مليون نسمة عام 2006 مرتفعا إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009، فيما بلغ 96.3 مليون نسمة بداية عام 2018، و98 مليون نسمة بنهايتها "في 11 ديسمبر".

وبلغ التعداد السكاني في مصر 97.55 مليون نسمة في الداخل خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بينما بلغ حوالي 10 ملايين نسمة في الخارج.