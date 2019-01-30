انتخب رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عضوا في اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي المرتقب الأسبوع المقبل في العاصمة الايطالية روما.

وأوضحت الصحيفة أن القطري ناصر الخليفي سيحل مكان ايفان غازيديس، الذي ترك منصبه وانتقل إلى ميلان كمدير تنفيذي، علما أن الأندية الايطالية ممثلة عبر اندريا انييلي (رئيس يوفنتوس).