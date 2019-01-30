يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين نظيره المغربي (حامل اللقب) في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (إثيوبيا 2020) حسبما افرزته عملية سحب القرعة التي أقيمت اليوم الأربعاء بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على أن تقام مقابلة الإياب بالمغرب.

يذكر أن المنتخب الجزائري للاعبين المحليين فشل في التأهل إلي الدورة الأخيرة من المنافسة القارية التي أقيمت بالمغرب في 2018 بعد اقصائه على يد المنتخب الليبي (خسارة 2-1 و تعادل 1-1).

وكان المنتخب الجزائري المدعم بلاعبين ينشطان في الخارج (بونجاح وبلايلي ) قد فاز بأول مباراة ودية تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي على نظيره القطري (1-0) في 27 ديسمبر الفارط بالدوحة.

وجرت قرعة البطولة على هامش اجتماع لجنة تنظيم هذه التظاهرة القارية التي تضم 25 عضوا.

ويتأهل إلى نهائيات النسخة السادسة من بطولة "الشان" بإثيوبيا المخصصة للاعبين المحليين 15 منتخبا إفريقيا من أصل الـ 47 منتخبا التي ستتبارى في التصفيات المؤهلة.

وتم خلال هذا الاجتماع اعتماد شكل التنافس في التصفيات وتأهل المنتخبات الذي لم يطرأ عليه أي تغيير وسيجري وفق نظام إقصائي حسب 6 مناطق جغرافية:

وستعلن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" عن تواريخ المباريات (التاريخ والساعة) في وقت لاحق





المنطقة الشمالية ( منتخبان)

الجزائر- المغرب

تونس- ليبيا



المنطقة الغربية (أ) : (منتخبان)

غينيا بيساو- مالي

الراس الأخضر- موريتانيا

ليبيريا- السنغال

غينيا معفاة من الدور الأول



- المنطقة الغربية (ب) : (3 منتخبات)

الدور الأول

البنين- الطوغو



الدور الثاني

الفائز من البنين- الطوغو ضد نيجيريا

النيجر-كوت ديفوار

غانا -بوركينا فاسو



-المنطقة الوسطى :( 3 منتخبات)



الدور الأول

إفريقيا الوسطى- تشاد



الدور الثاني

الفائز من إفريقيا الوسطى- تشاد ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية

ساوتومي -الكاميرون

غينيا الاستوائية- الكونغو



-المنطقة الوسطى الشرقية : (منتخبان + منتخب إثيوبيا)



الدور الأول

تنزانيا- السودان

كينيا- بورندي

السودان الجنوبي- أوغندا

الصومال- رواندا



- المنطقة الجنوبية :( ثلاث منتخبات)

الدور الأول

بوتسوانا- السيشل

سوازيلندا- مالاوي

الدور الثاني

الفائز من بوتسوانا-السيشل ضد زامبيا

الفائز من سوازيلندا- مالاوي ضد أنغولا

القمر- ناميبيا

مدغشقر- موزمبيق

ليزوطو- جنوب إفريقيا

موريس- زيمبابوي.