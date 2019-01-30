يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين نظيره المغربي (حامل اللقب) في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين (إثيوبيا 2020) حسبما افرزته عملية سحب القرعة التي أقيمتي اليوم الأربعاءي بمقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على أن تقام مقابلة الإياب بالمغرب.

يذكر ان المنتخب الجزائري للاعبين المحليين فشل في التأهل الي الدورة الاخيرة من المنافسة القارية التي اقيمت بالمغرب في 2018 بعد اقصائه على يد المنتخب الليبي (خسارة 2-1 و تعادل 1-1).

وكان المنتخب الجزائري المدعم بلاعبين ينشطان في الخارج (بونجاح وبلايلي ) قد فاز بأول مباراة ودية تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي على نظيره القطري (1-0) في 27 ديسمبر الفارط بالدوحة.

وجرت قرعة البطولةي على هامش اجتماع لجنة تنظيم هذه التظاهرة القارية التي تضم 25 عضوا.

ويتأهل إلى نهائيات النسخة السادسة من بطولة "الشان" بإثيوبيا المخصصة للاعبين المحلييني 15 منتخبا إفريقيا من أصل ال 47 منتخبا التي ستتبارى في التصفيات المؤهلة.

وتم خلال هذا الاجتماعي اعتماد شكل التنافس في التصفيات وتأهل المنتخبات الذي لم يطرأ عليه أي تغييري وسيجري وفق نظام إقصائي حسب 6 مناطق جغرافية:

وستعلن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" عن تواريخ المباريات (التاريخ والساعة) في وقت لاحق





المنطقة الشمالية ( منتخبان)

الجزائر- المغرب

تونس- ليبيا



المنطقة الغربية (أ) : (منتخبان)

غينيا بيساو- مالي

الراس الاخضر- موريتانيا

ليبيريا- السنغال

غينيا معفاة من الدور الاول



- المنطقة الغربية (ب) : (3 منتخبات)

الدور الاول

البنين- طوغو



الدور الثاني

الفائز من البنين- طوغو ضد نيجيريا

النيجر-كوت ديفوار

غانا -بوركينا فاسو



-المنطقة الوسطى :( 3 منتخبات)



الدور الاول

افريقيا الوسطى- تشاد



الدور الثاني

الفائز من افريقيا الوسطى- تشاد ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية

صاوتومي -الكاميرون

غينيا الاستوائية- الكونغو



-المنطقة الوسطى الشرقية : (منتخبان + منتخب إثيوبيا)



الدور الاول

تنزانيا- السودان

كينيا- بورندي

سودان الجنوبي- اوغندا

الصومال- رواندا



- المنطقة الجنوبية :( ثلاث منتخبات)

الدور الاول

بوتسوانا- السيشل

سوازيلندا- مالاوي

الدور الثاني

الفائز من بوتسوانا-السيشل ضد زامبيا

الفائز من سوازيلندا- مالاوي ضد انغولا

القمر- ناميبيا

مدغشقر- موزمبيق

ليزوتو- جنوب افريقيا

موريس- زيمبابوي.