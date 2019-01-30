فوز عريض لوفاق سطيف على عين مليلة
سجل وفاق سطيف فوزا عريضا على جمعية أمل عين مليلة بنتيجة (4-0)، الشوط الأول (2-0) في لقاء مؤجل عن الجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم, جمع بينهما اليوم الأربعاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.
وسجلت الأهداف من طرف عبد المؤمن جابو (د 17 و 33 و 83) و بوقلمونة (81) للوفاق.
بعد هذا اللقاء يرتقي وفاق سطيف للمركز الخامس بمجموع 27 نقطة و لقاء متأخر أمام مولودية الجزائر، بينما تقبع جمعية عين مليلة في المركز 11 برصيد 50 نقطة.
للتذكير، تم تأجيل هذا اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية و تساقط الثلوج على المنطقة.
نتيجة اللقاء المتأخر:الثلاثاء:
وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة 4-0
مقابلات لعبت:
اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 4-1
شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 1-0
أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 2-0
شبيبة القبائل - مولودية بجاية 1-0
مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 4-1
شباب بلوزداد - نادي بارادو 0-0
مولودية وهران - شبيبة السّاورة 1-1
-- الترتيب : نقاط لعب
1. اتحاد الجزائر 40 19
2. شبيبة القبائل 36 19
3. شباب قسنطينة 28 18
--. مولودية الجزائر 28 18
5. وفاق سطيف 27 18
--. نادي بارادو 27 19
7. نصر حسين داي 26 18
8 . شبيبة الساورة 24 18
9. مولودية وهران 23 19
10. أولمبي المدية 22 19
11. جمعية عين مليلة 20 19
12. مولودية بجاية 19 19
--. أ. برج بوعريريج 19 19
--. اتحاد بلعباس 19 19
15. دفاع تاجنانت 17 17
16. شباب بلوزداد 13 18
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.