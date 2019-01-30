سجل وفاق سطيف فوزا عريضا على جمعية أمل عين مليلة بنتيجة (4-0)، الشوط الأول (2-0) في لقاء مؤجل عن الجولة الـ17 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ''موبيليس'' لكرة القدم, جمع بينهما اليوم الأربعاء بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وسجلت الأهداف من طرف عبد المؤمن جابو (د 17 و 33 و 83) و بوقلمونة (81) للوفاق.

بعد هذا اللقاء يرتقي وفاق سطيف للمركز الخامس بمجموع 27 نقطة و لقاء متأخر أمام مولودية الجزائر، بينما تقبع جمعية عين مليلة في المركز 11 برصيد 50 نقطة.

للتذكير، تم تأجيل هذا اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية و تساقط الثلوج على المنطقة.

نتيجة اللقاء المتأخر:الثلاثاء:

وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة 4-0

مقابلات لعبت:

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 4-1

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 1-0

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 2-0

شبيبة القبائل - مولودية بجاية 1-0

مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 4-1

شباب بلوزداد - نادي بارادو 0-0

مولودية وهران - شبيبة السّاورة 1-1





-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 40 19

2. شبيبة القبائل 36 19

3. شباب قسنطينة 28 18

--. مولودية الجزائر 28 18

5. وفاق سطيف 27 18

--. نادي بارادو 27 19

7. نصر حسين داي 26 18

8 . شبيبة الساورة 24 18

9. مولودية وهران 23 19

10. أولمبي المدية 22 19

11. جمعية عين مليلة 20 19

12. مولودية بجاية 19 19

--. أ. برج بوعريريج 19 19

--. اتحاد بلعباس 19 19

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 13 18

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.