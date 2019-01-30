أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، إلى غاية مساء اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 على الساعة 17.00 مساءً.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، عن قائمة الأسماء التي سحبت استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث تم استقبال 172 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة، منها 14 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية، 158 رسالة لمترشحين أحرار.

وأضافت الوزارة ان "المعنيون حصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول حيث تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة.

للاطلاع قائمة الأسماء الراغبة في الترشح أضغط هنا: