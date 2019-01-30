وضعت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، وبالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الخامس حدا لنشاط أخطر عصابة تحترف النشاط الإجرامي من بينها الاختطاف وترويج الحبوب المهلوسة، والأكثر من هذا نشر صور وفيديوهات خاصة بضحاياهم على موقع الفايسبوك.

حسب ما حصلت عليه "الخبر" من معطيات فإن التحريات التقنية المنجزة من طرف فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، مكَّنت من تحديد هويات أصحاب الحسابات الالكترونية على موقع فايسبوك، وتحديد مكان تواجدهم، وبالتنسيق مع قوات الشرطة للأمن الحضري 05، تمَّ إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الـ 06 المستعملة في الاعتداء، حجز هواتفهم النقالة، التي بين التفتيش الالكتروني لها بموجب إذن وكيل الجمهورية، وجود فيديوهات وصور بغض الضحايا، كما تم حجز قرصين مهلوسين.

وقال مصدر موثوق للخبر فإن المشتبه فيهم مسبوقون قضائيا في قضايا إجرامية سابقة من بينها اعتداءات وسرقات تحت طائلة التهديد.

وانتهى إجراءات التحقيق الأولي الى توجيه تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للجنايات والجنح، الخطف والاحتجاز تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء، المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق الالتقاط وتسجيل ونشر فيديوهات الغير عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، السب العلني، حيازة وحمل أسلحة بيضاء من الصنف 06 بدون سبب شرعي.