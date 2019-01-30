كشف عبد الحميد طمار وزير السكن و العمران والمدينة خلال حفل توزيع الشهادات الأولية للاستفادة من 2000 سكن بصيغة عدل و 400 إعانة لإنجاز السكنات الريفية، تمت مساء اليوم الأربعاء، بمقر ولاية تيزي وز، عن تسجيل 90 ألف وحدة سكنية صيغة عدل للسنة الحالية ستكون لولاية تيزي وزو نصيبها من المكتتبين الذين سيستفيدون منها و لـ صيغة جديدة للسكن المتمثلة في السكن الريفي المجمع الذي سيسمح للراغبين بناء سكن أرضي زائد طابق واحد وتجسيد ذلك مع ضمان تهيئة الأراضي التي تستقبل المشروع مع إشارته إلى أن الدولة رصدت الغلاف المالي اللازم لتهيئة الأراضي التي أنجز عليها السكنات لتمكين توزيعها على المستفيدين منها.

وأشار طمار إلى انطلاقة تسجيل مختلف المشاريع السكنية من فئة السكن الترقوي المدعم الذي سيمس كل ولايات الوطن و أن الحصة من هذه السكنات غير متوقفة أي غير محددة وأنها ستكون حسب الوعاء العقاري وأن هذه المشاريع ستخلق دينامكية على مستوى كل الولايات.

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، أمام الحاضرين بقاعة الاجتماعات لولاية تيزي وزو، استغلال زيارته لولاية تيزي وزو التي ستدوم يومين، أخذه الوقت اللازم للحديث للمنتخبين المحليين وللمرقين العقاريين لإعداد ورقة طريق تضمن إنجاز المشاريع السكنية ملحا على أهمية أخذ الوقت اللازم لإعداد دراسات جيدة للمشاريع السكنية.

من جهته دعا الحاج سعيد فارسي وزير السكن إلى تسجيل مشاريع سكنية لفائدة الولاية التي تشكو عجزا في هذا المجال لاسيما أن مشكل العقار غير مطروح حيث يتوجب على السلطات إسترجاع الأراضي التابعة للدولة لإنجاز عليها السكنات كما دعاه لرفع المبلغ الممنوح للراغبين في بناء السكنات الريفية إلى 100 مليون سنتيم عوض 75 مليون بالنظر لطبيعة تضاريس المناطق الريفية .