عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) الحكم الدولي مهدي عبيد شارف لإدارة مباراة وداد تلمسان-اتحاد الحراش لحساب الجولة 20 من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم "موبيليس" والمقررة يوم الجمعة.

ويأتي هذا التعيين بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في 21 جانفي الفارط، برفع العقوبة المؤقتة التي سلطتها على الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف .

وعوقب عبيد شارف بصفة مؤقتة من طرف لجنة الانضباط لهيئة "الكاف" بسبب سوء مردوده في نهائي (ذهاب) رابطة أبطال إفريقيا، الذي جري يوم 2 نوفمبر الفارط بالإسكندرية بين الأهلي المصري والترجي التونسي (3-1).

وأثار إبن قسنطينة غضب الفريق التونسي عقب إعلانه ضربتي جزاء للمصريين، اعتبرهما فريق العاصمة التونسية بـ "الخيالية"، رغم رجوعه المتكرر لتقنية الفيديو المساعد للحكم "الفار".

ووصف نادي الترجي الرياضي التونسي تحكيم الجزائري بـ "المسخرة".

وتم السماع لعبيد شارف في 15 ديسمبر 2018، من طرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، خير الدين زطشي، وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي للاطلاع على روايته فيما يخض الوقائع التي أدت إلى عقوبته من طرف هيئة "الكاف".

وقدم عبيد شارف توضيحات طمأنه على إثرها أعضاء المكتب الفيدرالي بالدفاع عليه أمام الهيئة القانونية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حسبما أعلنت عنه "الفاف".

وستكون مباراة وداد تلمسان و اتحاد الحراش الأولى لعابد شارف منذ 2 نوفمبر 2018 وسيساعده في مهمته كل من بن عميرة وتامرابط. أما الحكم الرابع فهو شنان.