عين المدرب السابق لوفاق سطيف رشيد الطاوسي مدربا جديدا لأولمبيك خريبكة (البطولة المغربية لكرة القدم)، لمدة سنة ونصف قابلة للتجديد، خلفا للمدرب السابق محمد أمين بن هاشم.

وذكر رئيس الفريق نزار السكتاني، خلال ندوة صحفية أن التعاقد مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي من شأنه إخراج الفريق من النفق الضيق الذي يعيشه منذ مدة، خصوصا مع أزمة النتائج التي لازمته، مشيدا في الوقت نفسه بخدمات المدرب السابق محمد أمين بن هاشم.

من جهته، أكد الطاوسي أنه على دراية كافية بالنادي، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى إعطاء نفس جديد للفريق وتبويئه المكانة التي تليق به.

تجدر الإشارة إلى أن أولمبيك خريبكة يحتل الرتبة 14 بـ 14 نقطة من 15 مباراة، عدد مباريات الذهاب ضمن البطولة الاحترافية المغربية الأولى وهي الوضعية التي كانت سببا في فك الارتباط بالتراضي بين الأولمبيك والمدرب بن هاشم.

وسبق للطاوسي وأن درب المنتخب المغربي، كما كانت له تجربة في الجزائر حيث اشرف على ناديي شباب بلوزداد ووفاق سطيف.