كشف اليوم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والنقل حمي علي خلال زيارة نعتها بشبه الفجائية، لمعاينة مدى تقدم أشغال الطريق السيار الشفة- البرواقية وألتزام شركات الإنجاز بمواعيد التسليم النهائي لما تبقى من الأشغال التي آلتزمت بها منذ آخر زيارة لذات المسؤول، بأن إجراءات جمركية جد متقدمة دخلت على الخط تذليلا لأي تأخر أو تباطؤ في المعالجة المينائية لتوريد التجهيزات الخاصة بالطريق السيار بجميع أصنافها من قبل المتعامل الصيني مجمع جي.سي.سي القائم بإنجاز ذات المشروع بمعية شريكين جزائريين ورابع إيطالي.

وأوضح ذات المسؤول قائلا " لقد سعينا وحصلنا على تلك التسهيلات من طرف رئيس الحكومة شخصيا،من أجل تذليل وتسريع الإجراءات الجمركية حتى لا تبقى ذريعة لأي تأخر، بما فيها التجهيزات الحساسة ككاميرات المراقبة و الكشف التقني ،كما نثمن تقدم الأشغال في الأشطر الثلاثة المتبقاة خاصة بورشات الشركتين سابتا وأونجوا التي شهدت تأخرات سابقة، في وتيرة أشغالها مقارنة بالشريك الصيني".

كما شدد المتحدث في جلسة عمل عقدها عقب الزيارة بمقر الولاية على الإسراع في إتمام ما يجري من المنشآت الفنية بكل من منحدرات حوش المسعودي، بني عطلي والدورة الزرقاء على مسافة إجمالية لا تتعدي السبع كيلومترات،مع إنهاء آخر اللمسات بكل من النفقين على الحدود بين ولايتي المدية والبليدة،قبل منتصف مارس المقبل،كموعد لآستلام ما تبقى من هذا الطريق ووضعه حيز الخدمة بصفة نهائية فجر الصيف القادم بآعتباره أحد أهم المشاريع السيادية يحظى بآهتمام بالغ من رئيس الجمهورية، وأسبق حتى من مشروع المطار الدولي والمسجد الأعظم لما له من مميزات إستثنائية من حيث ضخامته وتحديات إنجازه و قيمته التي قاربت 17 ألف مليار سنتيم.

كما شدد ذات المسؤول على المرافقة البيئية مثمنا ما قامت بها سلطات الولاية وقطاعاتها ذات العلاقة، من خلال عدة عمليات أنجزت في تخليص محيط الطريق من النفايات الصلبة الناجمة عن أشغال ورشات الشركات المنجزة، ومبادرة مصالح البيئة والغابات بتشجير العديد من النقاط عبر أشطر الطريق المنتهية، و تحديد 20 هكتار على آمتداد 43 كلم الواقعة بإقليم ولاية المدية إلى غاية البرواقية، كمساحة إجمالية لإعادة التأهيل البيئي بأشجار البلوط و الأنواع الحرجية والنباتية التي أتلفتها الأشغال على آمتداد فترة إنجاز المشروع خاصة تلك المنتمية للحظيرة الوطنية للشريعة،ناهيك عن تنقية الوديان ومجاري المياه من مخلفات الأوحال وآنجرافات التربة لتفادي الإنسدادات الناجمة عن الفيضانات ، أو مختلف عوامل التلوث بالتنسيق مغ قطاع الموارد المائية.