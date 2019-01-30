وقع مدرب مولودية الجزائر، عادل عمروش، في سقطة جديدة خلال التصريحات التي أدلى بها، أمس، تحسبا لمواجهة فريقه نادي المريخ السوداني في البطولة العربية، عندما راح يغازل أنصار مولودية الجزائر من أجل مساندة فريقهم، حيث قال: “الأنصار الأوفياء لاتحاد الجزائر هم الفريق ومن دونهم نحن لا نساوي أي شيء... “. وراحت مختلف صفحات شبكات التواصل الاجتماعي تتداول خرجة عمروش الغريبة التي أراد التصالح بها مع الأنصار بعدما قال سابقا إنه يفضل اللعب من دونهم، ليقع في هفوة جديدة. وكما يقول المثل “جا يكحلها عماها..”.