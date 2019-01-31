شهد اجتماع المكتب الفدرالي، أمس، صراعا بين رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، ورئيس رابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، بسبب قضية التلفزيون الجزائري التي أخذت أبعادا كبيرة.



وثار رئيس “الفاف” أمام أعضاء المكتب الفدرالي على رئيس الرابطة، منتقدا إياه على تصريحاته “غير المسؤولة”، والتي دعا فيها إلى الاحتجاج ثم منع التلفزيون من تغطية مباريات البطولة المحترفة، وهو قرار اتخذه مدوار عقب اجتماعه مع رؤساء النوادي، للضغط على مؤسسة التلفزيون حتى تسدد المستحقات المترتبة على نقل المباريات.



وكشف مصدرنا بأن زطشي كان في قمة الغضب، وذهب إلى حد انتقاد مدوار بطريقة شديدة، مؤكدا على مسامعه بأن الرابطة لا علاقة لها بالتلفزيون، ليضيف بطريقة مهينة مخاطبا مدوار “أنت هنا لتسيير البطولة فقط”، مشيرا: “تصريحاتك تسببت في توتر العلاقة مع التلفزيون، وأحدثت بلبلة كبيرة”، مواصلا القول: “هذا الموقف سيترتب عنه مشاكل كبيرة”، مضيفا أيضا بأن الاتحادية هي هيئة وطنية والتلفزيون مؤسسة عمومية، ولا دخل لأي شخص، عدا الاتحادية، في التفاوض مع التلفزيون أو التواصل مع مسؤوليه.



وفي سياق آخر، قدّم بشير ولد زميرلي، النائب الثاني لرئيس الاتحادية، استقالته من منصبه كعضو فدرالي، بعدما تم انتخابه عضوا في مجلس الأمة، فيما استقال نور الدين بكيري من رئاسة رابطة البويرة الولائية، ليتفرغ فقط لعضوية المكتب الفدرالي، حيث رفع بكيري الراية البيضاء أمام ضغط رئيس الاتحادية ومطالبته بالاستقالة من رئاسة الرابطة بسبب احتجاج الأندية عليه.



