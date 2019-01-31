سيتم تسليم شطر الطريق السيار الشفة- وزرة بولاية المدية "جزئيا" في شهر فبراير المقبل، حسبما أعلن عنه الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية و النقل, علي حامي.

وأوضح حامي خلال زيارة تفقد أمس لورشة المشروع أن المؤسسة الصينية المكلفة بالانجاز التزمت بتسليم في شهر فبراير المقبل النفقين اللذين يربطان الشفة بالحمدانية. وقال أن المؤسسة الصينية أكدت أنها "ستضاعف مجهوداتها " لتسليم النفقين ودخولهما حيز الخدمة في الآجال المحددة مشيرا إلى أن استلام النفقين سيساهم في "مرونة" حركة المرور على هذا المحور ووضع حد "نهائيا" للانسداد الذي يشهده دائما الطريق الوطني رقم 1 خصوصا على مستوى الشفة و الحمدانية.

وحسب الشروحات المقدمة بعين المكان من طرف مسؤول من وكالة الطرقات السريعة فإن مجموع الطرقات و المنشآت الفنية الموجودة على طول جزء الشفة- الحمدانية انتهت بنسبة مائة بالمائة بينما وصلت نسبة تجهيزهما (النفقين) 93 بالمائة.

و في هذا الصدد ذكر الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية و النقل خلال اجتماع مع ممثلي هذه المؤسسة أنه تم اتخاذ إجراءات على مستوى المديرية العامة للجمارك لتسريع و تسهيل إجراءات خروج التجهيزات الموجهة للنفقين. كما شدد على ضرورة احترام التزامات تسليم المشروع التي تعهد بها مجلس المؤسسات المكلفة بانجاز هذا الجزء من الطريق السيار .

وحث حامي المؤسسات المكلفة بالانجاز ببذل كل المجهودات في مجموع الأجزاء و في الورشة ليتم تسليم كل المشروع في "نهاية مارس المقبل على أقصى تقدير".