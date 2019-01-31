كشفت دراسة للاتحاد الدولي في كرة القدم (فيفا)، الأربعاء، أن الحجم الإجمالي للإنفاق في سوق الانتقالات على مستوى العالم تجاوز للمرة الأولى في عام 2018 حاجز الـ 7 مليارات دولار ، تمثل منها قارة أوروبا نسبة 78. 2 بالمائة.

وتم العام الماضي في الإجمال تسجيل 533 حالة انتقال تتعلق بـ 186 لاعبا من 175 جنسية مختلفة، مقابل مبلغ إجمالي وصل إلى 7.03 مليارات دولار، كما فصّل الاتحاد الدولي الذي يسجل جميع الانتقالات عبر النظام الدولي للانتقالات.

وارتفعت نفقات الانتقالات بنسبة 10. 3 بالمائة في 2018 مقارنة مع عام 2017. وأنفق 31 ناديا فقط أكثر من 50 مليون دولار، وتمثل هذه الأندية بمفردها أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي. وأوضح الفيفا أن الأندية المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" تمثل نسبة 78. 2 بالمائة من هذه الإنفاقات. في المقابل وبما يتعلق بميزان الإيرادات/ النفقات من الانتقالات تعتبر فرنسا الأكثر استفادة حيث بلغت عائدات الانتقالات 467. 2 مليون دولار فيما وصل العجز في إنجلترا إلى 1.05 مليار دولار وهو الأعلى بين الدول.