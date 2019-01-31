أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، حجزت يوم 30 جانفي 2019، بندقيتين (02) نصف آليتين من نوع سيمونوف و(272) طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى (100.8) كيلوغرام من الكيف المعالج بأدرار .



كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من عين الدفلى وتيبازة، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (54) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم حجز (3152) وحدة من مختلف المشروبات بكل من بشار والوادي.