قضت أمس الأربعاء، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، بمعاقبة المتهم الرئيسي في قضية الانخراط في صفوف الجماعات المسلحة ودعمها، بـ 4 سنوات سجنا نافذة فيما تم إدانة 16 متهما آخر بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذة أيضا وتبرئة ساحة متهم واحد تحت طائلة تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط المواطنين وخلق جو انعدام الأمن وتسيير جماعة إرهابية مسلحة وجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وجناية تشجيع الأفعال الإرهابية وتمويلها بأية وسيلة كانت ..

وقائع هذه القضية التي عالجتها مصالح الدرك الوطني نهاية سنة 2016 إثر معلومات تحصلت عليها ذات المصالح تفيد بتحركات مشبوهة لجماعة إرهابية مسلحة بدوار المقسم بمنطقة عين غراب التابعة إداريا لبلدية سطح قنتيس على الحدود مع جبل بودخان بخنشلة أحد أكبر المناطق التي كانت تنشط فيها القاعدة في المغرب الإسلامي.

وعند تنقل مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان وتحديدا إلى منزل "م. ع" ابن إرهابي محل بحث منذ 10 سنوات تم العثور على كمية كبيرة من المواد الغذائية، وكشف التحقيق أثناء السماع لفتاة من العائلة اعترفت أن والدها كان يزورهم دوما وأن متطلبات المؤونة يشتريها الابن لتسليمها إلى والده وخلال هذه المرة قدم والده رفقة إرهابيين إلى المنزل لذات الغرض.

وبتوسيع دائرة التحقيقات الأمنية لمصالح الدرك الوطني تم الكشف عن أشخاص آخرين يقومون بتموين الجماعات الإرهابية المسلحة على مستوى المحور الغربي والجنوبي الغربي إلى غاية الجهة الشرقية من ولاية تبسة انطلاق من دوار "المقسم" نحو عين غراب سطح قنتيس الزاورة نحو الجبل الأبيض، هذا الأخير الذي كان يعتبر من بين أهم معاقل الجماعات الإرهابية بولاية تبسة.

وامتد نشاط الدعم إلى غاية المناطق الجنوبية بتراب الولاية بلدية فركان ومنطقة جارش نحو الماء الأبيض وبوشبكة المطلة على الحدود الجزائرية التونسية حيث يقوم العديد من المتهمين بجمع مبالغ مالية لدعم الجماعات الإرهابية كما يقوم آخرون بدعمهم بالمواد الغذائية والألبسة المختلفة حيث وصل الأمر إلى شراء بعض الألبسة من دائرة العلمة بولاية سطيف، ويوم المحاكمة انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم وبعد طلبات ممثل الحق العام الذي التمس توقيع عقوبات بين 10/20 سنة سجنا في حق المتهمين فيما رافعت هيئة الدفاع لفائدة براءة المتهمين الـ 17، لتدين المحكمة 16 منهم بعد مداولات القضاة الشعبيين والمحترفين وتبرئة ساحة واحد منهم فقط.