أنهى نادي "أرسنال" الإنجليزي صفقة استقدام النجم الإسباني، دينيس سواريز قادما من برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، حسبما أعلنه النادي الإنجليزي في موقعه الرسمي على الأنترنت.

وأورد المصدر، أن سواريز سيلتقي مرة أخرى بأوناي إيمري مدرب "الغانرز"، بعدما عملا معا في إشبيلية سابقا، موضحا أن اللاعب سيتقمص الرقم 22.

وقال إيمري: "نحن سعداء جدا بانضمام سواريز لنا، أنا أعرفه جيدا، لقد عملت معه سابقا في إشبيلية، هو يجلب الجودة معه، ويعطينا خيارات عديدة في المراكز الهجومية، لذلك سيكون بإمكانه مساعدة الفريق".

ولدى سواريز خبرة سابقة، في كرة القدم الإنجليزية، إذ أمضى موسمين ضمن الفئات الشابة لـ"مانشستر سيتي".

ويحتل "أرسنال" المركز الخامس، في البطولة الإنجليزية الممتازة، برصيد 47 نقطة.