أكد البروفيسور زيري عباس مدير الصحة والسكان لولاية تيزي وزو، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الخميس، على هامش انطلاق عملية العلاج بواسطة الأشعة دخول مركز مكافحة السرطان بذراع بن خدة ولاية تيزي وزو، حيز الخدمة.

وشرع اليوم، بذات المركز في عملية العلاج بالأشعة، استفاد منها مريضان امرأة تعاني من سرطان الثدي ورجل مصاب بسرطان البروستات في انتظار رفع وتيرة العلاج خلال الأسابيع القادمة لتصل 150 مريض يوميا علما أن استلام هذه المؤسسة الإستشفائية سيكون نهاية شهر ماي المقبل بصفة نهائية، حسب البروفيسور عباس زيري.