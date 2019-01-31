اهتزّ حي ڨهدور الطاهر"الباتني"بأعالي مدينة ڨالمة ، ليلة الأربعاء إلى الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها الشاب "ع.ب" 26 سنة،بعدما تعرّض لطعنات خنجر قاتلة من مجهولين، الذين تركوه ينزف دما وفرّوا.

وحسب المعلومات الأولية حول هذه الجريمة البشعة التي اهتزّ لها الشارع الڨالمي ، خاصة الشباب، فإنّ الجناة يكونون قد نادوا على الضحية، ثمّ وجهوا له عدة طعنات قاتلة ، قبل أن يفرّوا من مسرح الجريمة ويتركوا الضحية ينزف دما، حيث فارق الحياة نتيجة الطعنات القاتلة.

وقد سارعت مصالح الأمن منذ الإبلاغ عن الجريمة البشعة، إلى تكثيف تحرياتها وتحقيقاتها، لاقتفاء أثر الجاني أو الجناة والقبض عليهم، وتحديد دوافع إزهاق روح الضحية الذي كان في ريعان الشباب.