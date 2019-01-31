اهتزّ حي ڨهدور الطاهر"الباتني"بأعالي مدينة ڨالمة ، ليلة الأربعاء إلى الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة،راح ضحيتها الشاب "ع.ب" 26 سنة،بعدما تعرّض لطعنات خنجر قاتلة من مجهولين ، الذين تركوه ينزف دما وفرّوا.

وحسب المعلومات الأولية حول هذه الجريمة البشعة التي اهتزّ لها الشارع الڨالمي ، خاصة الشباب، فإنّ الجناة يكونون قد نادوا على الضحية، ثمّ وجهوا له عدة طعنات قاتلة ، قبل أن يفرّوا من مسرح الجريمة ويتركوا الضحية ينزف دما، حيث فارق الحياة نتيجة الطعنات القاتلة.

وقد سارعت مصالح الأمن منذ الإبلاغ عن الجريمة البشعة،إلى تكثيف تحرياتها وتحقيقاتها ، لاقتفاء أثر الجاني أو الجناة والقبض عليهم،وتحديد دوافع إزهاق روح الضحية الذي كان في ريعان الشباب.