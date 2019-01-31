هددت إطارات ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب، بتصعيد احتجاجاتهم ضد قرار الوزارة الوصية بحل الوكالة مع نيتهم إطلاق مسمى "السترة الصفراء" على غضبهم على غرار الاحتجاجات التي شهدتها المدن الفرنسية في الأشهر الأخيرة، محملين مسؤولية الاحتقان وما سيؤول إليه القطاع بعد تشريد مستخدميه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أطارات ومستخدمو الوكالة المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعين للاتحاد المغربي للشغل، قرروا حمل الإشارة الصفراء ابتداء من يوم غد الجمعة احتجاجا على ما أسموه بـ "بلوكاج تعديل النظام الأساسي وقرار حل الوكالة" وأكدوا أنهم سيستمرون في حمل الإشارة نفسها طيلة شهر فبراير المقبل.

كما قررت إطارات ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، خوض إضراب يوم 8 فيفري القادم يكون مصحوبا بوقفة وطنية أمام وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية في الصباح وأخرى أمام البرلمان بالمساء مع ارتداء السترات الصفر.

وكانت الإطارات نفسها خاضت الأربعاء الماضي إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات. وقالت الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، رجاء بلكحل، أن استئناف الاحتجاج يأتي بسبب عدم إخراج تعديل النظام الأساسي لحيز الوجود.

وعزت المسؤولة النقابية أيضا سبب الاحتجاج الى رفض الوزارة المعنية "فتح حوار جدي ومسؤول" إضافة إلى ما أسمته "غياب منهجية الحوار القطاعي".

وذكرت يومية "الصباح" المغربية، أن الغضب بلغ أوجه لدى مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ضد قرار وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بإحياء مشروع حل الوكالة وتشريد مئات الإطارات.

وأوضح ذات المصدر أن قرار التصعيد يأتي بعد نجاح إضراب الأسبوع الماضي كما يأتي عقب اجتماع عقدته اللجنة الإدارية للنقابة، حضره الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، انتهى بتسطير برنامج نضالي، أكدت مصادر من النقابة عزم المستخدمين عدم التراجع عنه إلا بعودة الوزيرة عن قرار حل الوكالة، والاستجابة إلى مطالب هاته الفئة، التي أدى تجاهلها إلى احتقان غير مسبوق بالوكالة.

ونبهت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الوكالة استنزفت كل المحاولات للضغط على المستخدمين، محاولة إقناعهم، عبثا، بضرورة حل الوكالة، آخرها تقديم وعود لبعض الإطارات بضمان تعيينها في إدارات أو مؤسسات معينة، متناسية "الوضع الاجتماعي لإطارات ومستخدمي الوكالة، وحالة التشرد التي سيجد المئات من المستخدمين أنفسهم في مواجهتها"، محملة مسؤولية الاحتقان وما سيؤول إليه القطاع بعد تشريد مستخدميه إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية.