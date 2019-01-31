شكل ملف تعزيز التعاون بين شرطة الجزائر وفرنسا سيما في ميادين التكوين والتدريب وتدعيم أسس تبادل التجارب والخبرات محور اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى الهبيري وسفير فرنسا بالجزائر، كزافييه دريانكورت.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا اللقاء كان فرصة للطرفين للتحدث حول "سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين في ميادين التكوين والتدريب وتدعيم أسس تبادل التجارب والخبرات لمواجهة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك العابرة للحدود والجريمة السبريانية".

وبالمناسبة، ثمن السفير الفرنسي، نتائج هذه المحادثات، مشيدا بـ"التطور الواضح الذي بلغته الشرطة الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي"، يضيف ذات المصدر.