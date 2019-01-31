توفي57 شخصا وتم إسعاف 596 آخرين من موت محقق جراء استنشاقهم غاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة وسخانات الحمام بالمنازل خلال شهر يناير الحالي حسبما أوضح اليوم الخميس بيان لمصالح الحماية المدنية.

وأكد ذات البيان أنه لمكافحة هذه الظاهرة أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية "عدة حملات تحسيسية وتوعوية بخطورة انبعاث غاز أكسيد أحادي الكاربون منذ نوفمبر الماضي بمشاركة مختلف الفاعلين تهدف إلى إرساء ثقافة وقائية للحد أو التقليل من نسبة الضحايا سنويا "، مشيرا إلى "أن الوقاية من هذه الظاهرة تظل من أولويات مصالح الحماية المدنية عن طريق التحسيس و التوعية لفائدة المواطنين ".

واعتبر المصدر ذاته وقوع هذه الحوادث "ليست صدفة لكن نتيجة لأخطاء في الوقاية كنقص أو انعدام التهوية داخل المنازل التركيب السيئ قدم الأجهزة ياستعمال جهاز الطبخ و الطابونة كوسيلة للتدفئة". ولهذا الغرض تدعو الحماية المدنية، "كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة و الحذر، وكذا إتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم ".

وتنصح مصالح الحماية المدنية إلى "عدم نسيان أبدا فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل والقيام دائما بتهويتها عند استعمال أجهزة التدفئة وكذا تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا وعدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء". كما تلح على ضرورة "صيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص وعدم استعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة".

وفي حال وجود خطر تؤكد المصالح ذاتها ضرورة "القيام بتهوية المكان و الاتصال على الفور بالحماية المدنية على الرقم 14 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط لأجل التكفل السريع و الفعال بالقضية ".