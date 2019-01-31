وصل المدافع الدولي الجزائري لياس حساني، لاعب نادي تشرنو مور فارنا (الدرجة البلغارية الأولى) لكرة القدم، اليوم الخميس إلى الدوحة، للالتحاق بنادي الغرافة، حسب ما أعلن عنه النادي القطري على موقعه للتواصل الاجتماعي, "تويتر".

اللاعب حساني البالغ من العمر 23 سنة، ينشط ضمن البطولة البلغارية منذ صيف 2016، حيث لا يزال متعاقدا مع ناديه إلى غاية يونيو المقبل.

و يوجد حساني محل اهتمام عدة أندية أوروبية منها لفسكي صوفيا البلغاري و نادي لانس (الدرجة الفرنسية الثانية).

وسبق للاعب الجزائري الذي حمل ألوان نادي تولوز و بوردو الفرنسيين, أن كان ضمن القائمة الأولى للناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا للمباراة ضد غامبيا في شهر سبتمبر الماضي، لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019، كما تم استدعاؤه في اللقاء الأخير للخضر أمام الطوغو (4-1) بلومي، لحساب الجولة الخامسة للتصفيات.