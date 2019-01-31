قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،اليوم الخميس، أن خطر نشوب صراع مسلح في فنزويلا لا يزال قائما.

وصرحت زاخاروفا, في مؤتمر صحفي اليوم "لسوء الحظ، لا يمكننا القول إن خطر نشوب نزاع مسلح في فنزويلا قد انقضى.. لا تزال كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك التدخل المباشر للقوة الخارجية في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

وأضافت أن الطريق إلى حل الأزمة الفنزويلية يمر عبر تنظيم حوار داخلي شامل، مبدية استعداد موسكو للانخراط في آلية وساطة تقبلها الأطراف الفنزويلية من أجل تسوية الأزمة هناك.

كما دعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى تقييم تبعات العقوبات النفطية الأمريكية ضد فنزويلا، معتبرة أن تلك العقوبات تمثل طريقا مباشرا إلى كارثة بيئية، من شأنها إلحاق أضرار فادحة بتنمية دول المنطقة.