جددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ( الفاف) عقدها مع الممون الألماني للألبسة الرياضية "أديداس" بالنسبة للسنوات الأربعة القادمة "بشروط مالية أفضل" حسب ما أفادت اليوم الخميس الهيئة الكروية.

وتم الإمضاء على العقد، بباريس بحضور رئيس الفاف، خير الدين زطشي بمقر الشركة ذات العلامات الثلاث بقاعة "زين الدين زيدان".

وحسب نفس المصدر، فإن العقد الجديد "احسن من السابق" حيث سيتم تموين كل المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا واناثا) لكل الفئات العمرية.

. و كانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلنت يوم 28 مايو الماضي عن فتح مناقصة وطنية ودولية من اجل اختيار شركة لتموين المنتخبات الوطنية لكرة القدم ( ذكورا واناثا) بالعتاد الرياضي.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مرتبطة منذ جانفي 2015 بعقد " طويل المدى" مع الممون الألماني " أديداس".

وقبل هذا العقد، كانت شركة "بوما" هي من تزود " الخضر" بالألبسة الرياضية، سيما خلال كاسي العالم 2010 بجنوب افريقيا و سنة 2014 بالبرازيل .