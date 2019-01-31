انتقل اللاعب الدولي الجزائري، رياض بودبوز الذي لم يلعب كثيرا هذا الموسم مع ناديه بتيس إشبيلية الإسباني (الدرجة الإسبانية الأولى) لكرة القدم، إلى فريق إسباني آخر، سلتا فيغو، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، حسب ما أعلن عنه النادي الإسباني على موقعه للتواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان بودبوز قد التحق بنادي الأندلس خلال صائفة 2017 قادما إليه من نادي مونبيلي الفرنسي بعقد يمتد لأربع سنوات. و لم يتمكن الدولي الجزائري (28 سنة) من إظهار إمكانياته الحقيقية مع بتيس حيث اكتفى بتسع مشاركات (597 دقيقة) منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد في كل المنافسات.

و كان بودبوز الذي لعب 25 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري (سحل هدفين) قد غادر فرنسا عام 2017 بعد تسعة مواسم لعب خلالها (301 مباراة،(45 هدفا، 56 تمريرة حاسمة) كما لعب أيضا لناديي باستيا وسوشو.

ويحتل سلتا فيغو المركز 18 في ترتيب البطولة الإسبانية بمجموع 21 نقطة قبل انطلاق الجولة 23.