بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام الماضي، 29 مليارًا و512 مليونًا و926 ألف دولار أمريكي.



وبحسب معلومات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، فإن عائدات قطاع السياحة خلال 2018، ارتفعت بنسبة 12.3 بالمائة مقارنة مع عائدات 2017.



وأوضحت المعلومات أن تركيا جنت 81.8 بالمائة من الدخل المذكور، من الزوار الأجانب، و18.2 في المائة من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.



وأضافت الهيئة أن إنفاق تركيا على قطاع السياحة خلال العام المنصرم، تراجع بنسبة 4.7 بالمائة، ليستقر عند 4 مليارات و896 مليون و310 ألف دولار.



كما تراجع عدد الأتراك الذين خرجوا من البلاد لغرض السياحة، بنسبة 5.7 بالمئة، وبلغ عددهم 8 ملايين و383 ألفًا و432 شخصا.



ووصل معدل إنفاق الأتراك أثناء جولتهم خارج البلاد، إلى 584 دولارا.