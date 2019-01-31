أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد أحمد فليفل، مساء اليوم الخميس من داخل قصر بعبدا الرئاسي، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي استغرق تأليفها قرابة 9 أشهر.

وتلا فليفل المرسوم الأول والمتمثل في اعتبار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري (حكومة تصريف الأعمال) مستقيلة.

وجاء المرسوم الثاني والمتمثل في تسمية سعد الحريري رئيسا لمجلس الوزراء الجديد. وتضمن تشكيل الحكومة تسمية امرأة وزيرة للداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

وكان سعد الحريري الذي أعيد تكليفه في 24 ماي من العام الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية قد بدأ منذ نحو 10 أيام جولة جديدة من المشاورات المكثفة مع الفرقاء السياسيين في محاولة لتذليل العقبتين اللتين تقفان أمام الانتهاء من تشكيل الحكومة منذ 9 أشهر وهما توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي والتمثيل الوزاري لكتلة اللقاء التشاوري في الحكومة.