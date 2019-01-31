كشف عبد الوحيد طمار وزير السكن و العمران و المدينة، اليوم، على هامش حفل وضع الحجر الأساس لبناء 3500 مسكن من مختلف الأصناف ببلدية بوزقان تخصيص الخزينة العمومية مبلغ 1000 مليار لتهيئة القطع الأرضية التي تستقبل مشاريع سكنية للإسراع في عملية توزيعها على المستفيدين منها و كذا على تسجيل حصة 2000 إعانة إضافية لإنجاز السكنات الريفية لفائدة مواطني مختلف قرى و مدن ولاية تيزي وزو مع إشارته إلى الشروع في صيغة جديدة للبناء الريفي المجمع.

واصل وزير السكن و العمران و المدينة، أمس الخميس، لليوم الثاني على التوالي زيارة عمل قام بها إلى ولاية تيزي وزو لتفقد المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية. اليوم الثاني من هذه الزيارة قادت الوزير و الوفد المرافق له إلى معاينة مشاريع سكنية بكل من بوخالفة بمدينة تيزي وزو، بوزقان ،إفرحونن و ذراع الميزان.

كما أشار المصدر نفسه أن ولاية تيزي وزو استفادت بحصة 2000 أعانة لبناء السكن الريفي الذي سيكون بالصيغة الجديدة. يذكر أنه سبق للوزير أن كشف ، مساء أمس الأربعاء، بقاعة اجتماعات بمقر الولاية على هامش تسليم الإعانات للسكن الريفي و الشهادات الأولية للاستفادة من السكن إلى انطلاقة التسجيل للاستفادة من السكنات الترقوية المدعمة لفائدة مواطني كل البلديات مع إشارته إلى أن القائمة تبقى مفتوحة مع تأكيده على أخذ الوقت الكافي للإستماع للانشغالات المرقيين العقاريين و المكتتبين، لإيجاد حل للمشاكل المطروحة في الميدان . كما تحدث الوزير عن أهمية الرفع من وتيرة الأشغال لإنهاء المشاريع السكنية التي يجب أن تسبقها دراسة جدية للمشاريع قبيل الشروع فيها و التي يجب أن تنسجم مع النمط المعماري المحلي.